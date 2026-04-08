Juventus, Vlahovic va ko: slitta il rinnovo, Lewnadowski e Kolo Muani restano le alternative
Dusan Vlahovic ancora ai box. L’attaccante della Juventus nella giornata di ieri è stato sottoposto agli accertamenti clinici del caso dopo il ko rimediato nel riscaldamento del match contro il Genoa. Una lieve lesione che però terrà lontano dai campi il centravanti serbo per il prossimo mese, un’assenza che è molto pesante per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno del suo numero 9 nel momento clou della corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.
Slitta il rinnovo
Una ventina di giorni la prognosi anche se dalla Continassa sperano che possa essere più breve in modo da riaverlo in campo il più presto possibile. Dal punto di vista del rinnovo contrattuale non dovrebbero esserci novità a riguardo. Le parti sono convinte di proseguire insieme anche se questo infortunio, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, andrebbe a far slittare il tutto.
Le alternative
Restano comunque in piedi anche le alternative con la dirigenza bianconera che, oltre al rinnovo di Dusan, sarebbe lavorando su più fronti. Per la prossima finestra di calciomercato sarebbero comunque valide le ipotesi che potrebbero portare a Robert Lewandowski oltre al ritorno di fiamma per Randal Kolo Muani, che già ha vestito la maglia della Juventus nella seconda parte della scorsa stagione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.