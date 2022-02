Juventus, Zakaria: "Se Allegri ha bisogno, sono pronto. Pogba? Fantastico, ma io sono Zakaria"

Denis Zakaria, nuovo centrocampista della Juventus, è pronto a scendere in campo e lottare con i compagni per far risalire la Vecchia Signora: "Sono pronto a scendere in campo già domenica, - ha detto durante la conferenza stampa di presentazione - mi sento bene e mi sono già allenato due volte, comincio a prendere le misure della squadra. Se l'allenatore ha bisogno di me, io sono pronto. Allegri mi ha detto più o meno quello che si aspetta da me, indicazioni tattiche, ma non abbiamo discusso i dettagli. Modello? Se devo pensare a qualcuno dico Patrick Vieira, ma io sono Zakaria e cerco il mio stile. Pogba? Lo conosciamo tutti, è un giocatore fantastico, ma io spero di avere il mio percorso qui. Arrivare qui è un passo importante per la mia carriera, ma ho sempre voglia di migliorarmi e diventare più forte".