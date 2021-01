Kalulu a 360°, dal debutto al paragone con Desailly: "Sono felice e orgoglioso"

vedi letture

Pierre Kalulu, difensore del Milan, parla ai canali ufficiali del club rossonero. "Sono orgoglioso, è stato il mio primo contratto da professionista. Sono in un club storico, sono fiero di essere qui. Prima della gara di Praga mi ha chiesto di giocare centrale, è stato tutto semplice da li. La gara col Parma è stata una sorpresa, è successo tutto velocemente ma credo di esserci riuscito. Non c'è stato tempo per realizzare tutto, è accaduto rapidamente. Romagnoli mi ha dato consigli sul posizionamento, lavoriamo bene insieme. Parliamo tanto con gli altri ragazzi del reparto, giochiamo a calcio. Il paragone con Desailly? Sono giovane, non ho avuto la chance di vederlo giocare ad alto livello. Però ci sono alcune similarità, ma lui era Desailly e io Kalulu, ma il paragone è lusinghiero. Pioli? Mi ha insegnato e mi insegna tanto, mi piace, mi dà fiducia. Ibrahimovic? Uno col suo palmares, la sua carriera, è normale ascoltarlo. Proviamo a seguirne ogni consiglio, ogni suo suggerimento è importante. Il Cagliari? Ogni gara è importante, come quella prima e quella dopo. Ci prepariamo al meglio e proveremo a vincere".