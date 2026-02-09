Mister parametro zero Kamada: l'ex Lazio saluterà ancora al termine del contratto
Daichi Kamada lascerà il Crystal Palace al termine della stagione. Lo riporta Sky Sports che ha evidenziato come non ci siano state discussioni fra le parti circa l'estensione dell'accordo. Il giapponese è alla sua seconda stagione a Londra ed è in scadenza di contratto. 29 anni, Kamada in questa stagione ha raccolto 24 presenze, senza reti all'attivo. Il giapponese vanta un'esperienza alla Lazio nella stagione 2023/24: con i biancocelesti ha raccolto 38 presenze, segnando 2 reti, lasciando poi a parametro zero, così come vi era arrivato al termine del contratto con l'Eintracht Francoforte.
