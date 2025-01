Kayode ufficiale al Brentford. Palladino: "Voleva più spazio, dobbiamo solo ringraziarlo"

vedi letture

Come vuole utilizzare Folorunsho? Nella conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio - in programma domenica sera all'Olimpico - il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha risposto anche a questa domanda: "È un jolly, può giocare sia più avanti che più indietro. Vedrò via via. È una grande risorsa. Folorunsho è arrivato perché dovevamo sostituire Bove, per il resto spero che le trattative che la società ha aperto possano essere chiuse il prima possibile".

Richardson le ha chiesto più spazio? Punta su Pongracic?

"Punto su tutti, non solo su Marin. Tutti hanno avuto l'opportunità di giocare. La Fiorentina deve fare questo percorso, tutti possono giocare e sono dentro".

Com'è andata con Kayode (il difensore si è trasferito ufficialmente al Brentford)?

"Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ha dato e per la persona che è. Voleva più spazio e ha chiesto di andare a giocare con più continuità. È stato esemplare, gli vogliamo tutti bene".

Chi sarà adesso il sostituto di Kayode?

"Abbiamo giocatori a disposizione, c'è Moreno e anche altri possono giocare in quel ruolo".

Come sta il gruppo mentalmente e fisicamente?

"Non vedo una Fiorentina stanca, abbiamo bisogno di una scintilla dal punto di vista dei risultati. Non dobbiamo cercare la vittoria come se fosse un'ossessione, ma dobbiamo andare a prendercela, curando i dettagli e i particolari. Dobbiamo lavorare così. L'aspetto psicologico è fondamentale ma ho visto una squadra che ha voglia di rivalsa".

Si sente un po' in bilico?

"Non ci penso, non mi faccio condizionare dall'esterno. Gli allenatori vengono valutati anche in base ai risultati, questo lo so".