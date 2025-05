Ufficiale Il Brentford riscatta Kayode: "Entusiasta di prolungare questa esperienza"

Dopo quanto anticipato ieri dal direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, adesso è arrivata la conferma. Michael Kayode è ufficialmente un giocatore del Brentford. Il club inglese ha deciso di riscattare il terzino classe 2004 arrivato lo scorso gennaio con un prestito oneroso di un milione di euro, versando i restanti 17 milioni nelle casse del club viola. Questa la nota delle 'Api' e le parole del giocatore:

"Dopo i primi sei mesi entusiasmanti nella zona ovest di Londra, il ventenne ha prolungato la sua permanenza nel club almeno fino al 2030.

Alla firma del nuovo contratto, il difensore ha dichiarato: "Sono entusiasta di prolungare la mia permanenza al Brentford. Mi sono sentito accolto benissimo fin dal primo giorno in cui sono arrivato al club, grazie ai miei compagni di squadra e all'attenzione che lo staff tecnico mi ha dimostrato. Ho sempre desiderato giocare in Premier League fin da bambino ed è stato fantastico farlo qui. Non vedo l'ora di giocare ancora la prossima stagione e oltre!"

Il direttore sportivo del Brentford, Phil Giles, ha aggiunto: "Michael è stato fantastico per noi da quando è arrivato a gennaio, non solo per le sue prestazioni, ma anche per la sua personalità e l'energia che ha portato al campo di allenamento. È stata una decisione facile rendere permanente il suo trasferimento quest'estate e non vediamo l'ora di rivederlo per la pre-stagione a luglio".

Kayode ha esordito con il Brentford come sostituto contro il Tottenham Hotspur, prima di collezionare altre cinque presenze partendo dalla panchina. Il nazionale italiano Under 21 è stato poi nominato per la prima volta nell'undici titolare di Thomas Frank nella vittoria dei Bees per 4-2 contro il Brighton and Hove Albion , che lo ha visto consolidare il suo posto come terzino destro per le ultime sei partite della stagione. Ha avuto un ruolo determinante nel gol del pareggio di Yoane Wissa contro l'Arsenal, deviando la palla sul secondo palo per Nathan Collins , che ha indirizzato di testa verso il marcatore. Kayode ha poi realizzato il suo primo assist nella vittoria per 4-3 contro il Manchester United , quando ha servito Wissa, che ha trovato nuovamente il fondo della rete".