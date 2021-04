Kean: "Combattere il razzismo con decisione. Non si può subire, non si può accettare"

L'attaccante del Paris Saint-Germain Moise Kean ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del tema del razzismo: "Il razzismo è una brutta cosa, l'ho sentito, non solo in campo, anche quando ero piccolo. Bisogna combatterlo, con decisione. Non si può subire, non si può accettare. Quando sento parlare di razzismo divento triste. Mi sembra assurdo che si possa discriminare una persona per il colore della pelle".