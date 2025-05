Kean fa la "griddy dance" in faccia a Holm, lui si vendica sui social e mostra i trofei

Il 15 dicembre 2024 il Bologna vinse 1-0 contro la Fiorentina al Dall'Ara ed Emil Holm, terzino destro della squadra di Vincenzo Italiano, esultò sotto la curva con i suoi tifosi al termine della partita, copiando ciò che fa Moise Kean quando segna, ovvero la "griddy dance". Il centravanti italiano non si è dimenticato questo fatto e ieri, in occasione della rete del 3-2, è andato a ripeterla in faccia allo svedese.

Il dissing tra i due però non è finito, così l'esterno ex Atalanta si è vendicato pubblicando una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra i trofei vinti negli ultimi due anni, l'Europa League con la Dea e la Coppa Italia con il Bologna. Il tutto accompagnato da tre emoticon: una faccina che piange, una che ride e un ballerino.

Intanto Vincenzo Italiano,, allenatore del Bologna, ha ricevuto il premio come miglior allenatore della Serie A al 'Premio Bulgarelli Number 8'

e ha parlato così della stagione dei rossoblù: "Credo che riuscire ad alzare un trofeo sia bello ma quello che più è emozionante è aver portato 30.000 bolognesi a Roma, vederli piangere... Regalare emozioni alla gente è per me veramente motivo di orgoglio. L'avevo promesso prima della semifinale, portare 30.000 bolognesi a Roma e ci siamo riusciti. Nella mia prima conferenza qui poi ho parlato di come avrei potuto fare per rivedere una piazza piena come quella per la Champions e con la società ci siamo detti che con la Coppa Italia potevamo riuscirci, e ce l'abbiamo fatta".