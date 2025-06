TMW Kevin De Bruyne arrivato a Villa Stuart. Bagno di folla e visite mediche col Napoli in corso

Kevin De Bruyne è arrivaot in questi minuti a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche per conto del Napoli. Dopo lo sbarco a Fiumicino poco dopo le 9 di questa mattina, il belga è arrivato nella clinica capitolina e sta iniziando i test medici propedeutici alla firma sul contratto.

L'ex stella del Manchester City è stato accolto da decine di tifosi azzurri festanti che acclamavano il suo nome ed è entrato nella struttura senza rilasciare dichiarazioni. In seguito all'iter sanitario, ci sarà la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà al Napoli.

Il giocatore, in arrivo a Napoli a parametro zero dopo i trionfi col City, firmerà un contratto di due anni con opzione per la terza stagione. Una trattativa che, per ammissione di Aurelio De Laurentiis, è nata circa tre mesi fa e che ha visto il Napoli battere una foltissima concorrenza con tanti club di Premier League, di MLS e dell'Arabia Saudita pronti a ricoprire d'oro il centrocampista. Nell'ultima stagione giocata con la maglia dei Citizens, il classe '91 pur perdendo in parte centralità sul campo ha messo insieme un totale di 40 presenze fra tutte le competizioni con all'attivo 6 gol e 8 assist.