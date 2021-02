Khedira non scorda il suo passato e in Champions tifa Juve: "Incrocio le dita per voi"

Sami Khedira ha lasciato la Juventus dopo mesi di "trattativa" che lo ha portato poi a vestire la maglia dell'Hertha Berlino in Bundesliga. Ma il tedesco non ha certo dimenticato gli anni vissuti in bianconero, e tramite Twitter ha voluto mostrare la massima vicinanza verso i propri ex compagni in vista degli ottavi di finale di Champions League che stasera Ronaldo e compagni giocheranno in Portogallo: "In bocca al lupo per stasera Juventus. Incrocio le dita per voi! ForzaJuve!".