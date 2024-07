Ufficiale Khéphren Thuram nuovo calciatore della Juventus: depositato il contratto in Lega Serie A

Dieci giorni dopo l'inizio ufficiale del calciomercato estivo la Juventus piazza il suo quarto colpo in entrata. Dopo Douglas Luiz, Vasilije Adzic e Michele Di Gregorio, la Vecchia Signora può dare il benvenuto a Khéphren Thuram. il centrocampista francese è a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. L'ufficialità dell'affare è arrivata attraverso la Lega di Serie A: lì è stato depositato il contratto quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione attraverso cui il classe 2001 si legherà al club torinese.

L'arrivo in Italia con papà Lilian

Atterrato ieri mattina a Caselle assieme al papà Lilian, Khephren Thuram ha prima fatto un passaggio alla Continassa per poi arrivare al JMedical per le visite mediche di rito (accolto dai tifosi presenti con il coro "Siamo venuti fin qua per vedere segnare Thuram!").

No alle Olimpiadi

Khephren Thuram - come risaputo - non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi che inizieranno il 26 luglio. Il ct della nazionale olimpica francese Thierry Henry ha annunciato, in conferenza stampa, che il centrocampista non ci sarà per volere della Juventus: "Thuram non ci sarà. La società dove andrà si oppone alla sua convocazione. Per noi è una rinuncia molto pesante, ma non possiamo permetterci di trovarci nella situazione in cui il suo nome è inserito nella lista dei convocati e poi il club arriva e ci dice di no alla fine".