TMW Radio Klinsmann: "Inter, puoi farcela col Bayern. E sulla lotta Scudetto dico..."

Durante la sua intervista a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e allenatore Jurgen Klinsmann ha parlato dell'impegno dell'Inter in Champions contro il Bayern Monaco: "Inzaghi è un grande allenatore e gli auguro di vincere una Champions. Gli auguro di vincere anche quest'anno, certo avrà queste sfide col Bayern ma credo che possa vincere già quest'anno la Champions. E' una sfida da 50 e 50 ma il Bayern adesso ha diversi infortunati in difesa e non gioca il calcio che fa di solito. La possibilità di passare c'è e poi l'Inter ha una rosa favolosa".

Ma non ha scelto tra Lautaro e Kane, i due bomber della sfida: "Mi piacciono entrambi. Capisco bene cosa sta vivendo Kane, lui ha lasciato il Tottenham per vincere qualcosa d'importante. L'ho detto a lui che se voleva vincere qualcosa doveva andare via da lì e quando ha avuto l'opportunità del Bayern gliel'ho consigliato".

Infine un commento sulla lotta Scudetto in Serie A, sempre più avvincente: "Spero vinca l'Inter, ma sarà molto dura perché il Napoli ha la tranquillità di non fare la Champions e pensare solo al campionato. Se va avanti dopo il Bayern, anche mentalmente il peso di vincere quella coppa ti condiziona mentalmente".