Kluivert su Ajax-Roma: "Partita che avrei voluto giocare. Sarà una sfida molto equilibrata"

Dalle colonne del quotidiano olandese Algemeen Dagblad l’attaccante Justin Kluivert ha parlato anche della sfida fra Ajax e Roma, due squadre nelle quali ha militato, di domani in Europa League: “Penso che sia un peccato che questa partita non si sia giocata l’anno scorso perché mi sarebbe piaciuto giocare di nuovo contro l’Ajax. Anche se conosco entrambi i club trovo molto difficile dire chi passerà il turno, sia l’Ajax sia la Roma possono vincere e credo che chi avrà la giornata migliore la spunterà. - continua Kluivert – Sono molto curioso di capire come i Lancieri affronteranno i giallorossi dopo che tanti talenti sono andati via e nuovi si stanno affacciando in prima squadra. Ten Hag? Ho lavorato con lui negli ultimi sei mesi in Olanda e ho avuto un buon rapporto. È un ottimo allenatore e sta dimostrando di essere pronto anche per club superiori”.