Kouame e la Fiorentina, due strade: o accetta il Maiorca o rinnova a cifre inferiori

vedi letture

La Fiorentina ha tanti giocatori tra trequarti e attacco e qualcuno nelle prossime settimane partirà. Tra i giocatori in bilico c'è anche l'attaccante ivoriano Christian Kouame, sul quale si è mosso il Maiorca. L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si sofferma sulla situazione del classe 1997, facendone il punto.

Tra i due club un'intesa si potrebbe trovare per una cessione a titolo definitivo ad una cifra intorno ai 6-8 milioni, mentre tutta da capire la volontà del giocatore. L'ex Genoa deve decidere se partire o accettare un rinnovo del contratto ad una cifra inferiore rispetto agli oltre due milioni a stagione che sono scattati in automatico avendo esercitato l'opzione a fine giugno.

Tra gli altri nomi in uscita ci sono Brekalo, su di lui dopo le buone prove in amichevole ci sono Monza, Parma e Genoa, Munteanu, che piace a Espanyol, Cluj e Steaua Bucarest, Sabiri, che attende novità dall'Arabia, e Nzola. Il centravanti angolano è un caso spinoso perché Pradè vorrebbe cederlo a titolo definitivo mentre Lecce e Cagliari, le due formazioni più interessate, non sembrano disposte ad andare oltre il prestito.