Koulibaly dal Napoli al Chelsea: altro che muro insuperabile. I Blues hanno fatto acqua dietro

Non sta andando certo come sperato l'inizio dell'avventura al Chelsea per Todd Boehly e, di conseguenza, anche per i suoi giocatori. Ca va sans dire, anche per l'allenatore, visto che Thomas Tuchel è già saltato e c'è Graham Potter al suo posto. Kalidou Koulibaly, arrivato dopo una lunga storia d'amore col Napoli per formare una cerniera insuperabile in difesa e prendere il posto di Antonio Rudiger, non ci sta riuscendo. In Champions è caduto contro la Dinamo Zagabria ed è rimasto fuori col Salisburgo. Era in campo nei tonfi contro Leeds e Southampton in campionato. Sempre titolare, quando disponibile, il problema è che il Chelsea ha cambiato troppo. E non c'è ancora sintonia tra i giocatori.

Formula e cifre del trasferimento

40 milioni di euro, titolo definitivo

Presenze e minuti giocati

6 partite, 1 gol, 519 minuti complessivi