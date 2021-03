Koulibaly in uscita? Il Napoli pensa ad una doppia opzione: Milenkovic o Senesi

Oggi il valore di Koulibaly non va oltre i 50 milioni di euro ed a lui è interessato anche Carlo Ancelotti che lo porterebbe volentieri all’Everton. Per sostituirlo - sottolinea La Gazzetta dello Sport analizzando il futuro del difensore del Napoli - si sta pensando a Nikola Milenkovic della Fiorentina il cui contratto è in scadenza a giugno 2022: con una ventina di milioni l’operazione si potrebbe concludere. Ma Cristiano Giuntoli sta pianificando anche un’altra trattativa per portare a Napoli il difensore argentino del Feyenoord, Marcos Senesi. Il club olandese valuta il giocatore 15 milioni di euro.