Ufficiale Kovalenko torna a giocare in Serie A. Il centrocampista fa il suo ritorno a Empoli

Ora è anche ufficiale, il centrocampista ucraino Viktor Kovalenko (28 anni) torna in Serie A, all'Empoli.

Kovalenko era arrivato in prestito con diritto di riscatto nell'estate del 2023, con i toscani che hanno deciso di non esercitare l'opzione e quindi ritornare all'Atalanta. Fuori dai progetti nerazzurri, ecco che è arrivata la risoluzione contrattuale a inizio settembre, probabilmente per cercare una nuova sfida. Prima di gennaio era tecnicamente impossibile trovare una nuova destinazione e, con il mercato aperto, probabilmente i fari erano puntati su altre occasioni. Gli infortuni di Haas, Fazzini e Anjorin probabilmente hanno fatto pensare all'Empoli di riprendere chi conosce già l'ambiente e non ha bisogno di ambientamento. Kovalenko, al momento del suo arrivo in Italia, sembrava potesse essere un uomo in più per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: con lo Shakhtar aveva esperienza europea, era titolare in nazionale, mesi prima era stato nel mirino della Roma. Eppure non è mai riuscito a fare il salto di qualità fra nerazzurri, Spezia e appunto Empoli.

D'altro canto i problemi in casa empolese ci sono. Nelle ultime nove partite sono arrivati solamente due punti, un campanello d'allarme impossibile da non ascoltare. Ed è una situazione che sembra esattamente il contrario di quella dell'anno scorso, quando il girone di ritorno aveva portato 23 punti sui 36 finali. Difficile pensare che Kovalenko sia la panacea di tutti i mali, ma certamente un'alternativa per un centrocampo in grande difficoltà.