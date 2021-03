Krol rivela: "Era quasi fatta con la Roma, poi scelse Falcao. Con l'Ajax sarà difficile"

vedi letture

Icona dell’Ajax ma protagonista anche in Italia con la maglia del Napoli, Ruud Krol ha parlato al sito ufficiale della Roma, prossimo avversario degli olandesi in Europa League. Rivelando anche un interessante retroscena di mercato: “Falcao arrivò alla Roma in quella stessa stagione, nell’estate del 1980. Ma prima di lui, oltre a Zico, la Roma cercò il sottoscritto. Eravamo due giocatori diversi, io e Falcao. Agivano in posizioni diverse del campo, ma all’epoca si poteva tesserare un solo straniero. La Roma mi voleva davvero. Quando nel maggio del 1980 venne negli Stati Uniti per una tournée (Transatlantic Challenge Cup, ndr), io la affrontai in una partita di quel torneo. Giocavo, in quel periodo, nei Vancouver Whitecaps. Dopo la partita, che finì in pareggio pure quella, ebbi questo colloquio con Liedholm. Sembrava fatta, ma qualche tempo dopo la Roma decise di ingaggiare Falcao. E io andai a Napoli”.

Vedrà la partita di domani sera?

“Sì, senza dubbio. Guardo sempre le partite del campionato italiano. Credo sarà una sfida molto combattuta. La Roma viene da un ottimo risultato in Europa League ed è rimasta l’ultima squadra italiana in corsa per un titolo europeo, un dettaglio non da poco, il Napoli ha vinto a San Siro con il Milan e sarà motivato a ricercare continuità di risultati. Ecco, una cosa particolare che ho notato in questa Serie A, tanto condizionata dal Covid, è stato il rendimento altalenante di tutte le protagoniste. A parte l’Inter, che però prepara una sola partita a settimana con tanti calciatori forti in rosa”.

A proposito di Europa League, la squadra di Fonseca se la vedrà con il suo Ajax nei quarti di finale.

“Sarà un’altra grande sfida. Si affrontano due filosofie di calcio diverse. La Roma gioca bene, lo stesso fa l’Ajax con concetti differenti. La Roma ha giocatori giovani e d’esperienza, l’Ajax sta lanciando altri talenti molto interessanti. Sicuro sarà una partita impegnativa per la Roma, contro un’avversaria pericolosa”.