Kulenovic dal 1' a Pisa, D'Aversa: "Ho preferito la sua freschezza. Adams magari nella ripresa"

Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Pisa. Ecco le sue parole:

Classifica che mette ansia?

"Più che ansia serve realismo. La partita di oggi assume un'importanza grande per avvicinarci all'obiettivo salvezza. Partita non semplice, sappiamo le insidie e dobbiamo mettere in campo volontà e determinazione".

Sul cambio d'atteggiamento dal suo arrivo

"Da quando sono arrivato, i ragazzi hanno avuto sempre un grande atteggiamento. Poi in partita possono capitare errori e non porti a casa risultati, specie contro squadre come Napoli e Milan. L'atteggiamento serve a prescindere dall'avversario, ricordiamoci come ci siamo sentiti a San Siro dove avremmo voluto rigiocare la partita".

Kulenovic oggi titolare

"Ho preferito la freschezza di Sandro che si è allenato per due settimane. Che Adams aveva giocato con la Nazionale, quindi ho preferito la freschezza di Kulenovic per poi magari sfruttare le qualità di Che".