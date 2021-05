Kulusevski titolare troppo tardi? Pirlo: "Non sono pentito di niente, anche se ho fatto degli sbagli"

Le ultime gare con Dejan Kulusevski hanno dato un nuovo equilibrio alla Juventus. Andrea Pirlo è pentito di non aver fatto queste scelte prima? “Pentito no, anche perché Kulusevski ha quasi sempre giocato. In questo momento nelle partite ho scelto in base alle squadre che dovevamo affrontare, ritenevo Dejan più adatto. Domani è una partita diversa, contro una squadra completamente diversa, potrebbero esserci altre soluzioni. Però pentito delle cose fatte in passato no: ho fatto degli sbagli, ho fatto delle scelte che non hanno portato risultati, ma sono state fatte in base a quello che volevamo”.

