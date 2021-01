Kurtic e non solo. Vagnati al lavoro per rinforzare il Toro: i sogni sono Schone e Joao Pedro

Jasmin Kurtic torna nel mirino del Torino. Il centrocampista del Parma piaceva ai granata nella stagione 2013/14, quando lo sloveno era diventato obiettivo per la finestra invernale di mercato. Oggi ha 32 anni e ovviamente non può essere un acquisto a lungo termine ma, come sottolinea Tuttosport, è un elemento di affidabilità e utile nell'ottica di una salvezza da raggiungere in tranquillità.

Tante idee per rinforzare la rosa - Con i ducali i discorsi sono aperti e potrebbero coinvolgere due giocatori granata: Lukic piaceva a Liverani, ma con il ritorno di D'Aversa potrebbe essere Simone Verdi la contropartita ideale, anche se il suo valore di mercato è molto differente da quello di Kurtic (Verdi fu pagato 25 milioni). Vagnati è al lavoro anche per tentare il colpo Schone, appena liberatosi dal Genoa, e per strappare al Cagliari Joao Pedro, già trattato in estate. Come spalla d Belotti, inoltre, i profili più seguiti sono quelli di Kouamé e Defrel.