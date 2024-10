Kvaratskhelia: "Conte tra i migliori al mondo, con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati"

"Sogno di vincere la Champions League con il mio club". Parola di Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della FIFA. Tanti i temi toccati, fra cui i sogni da realizzare sul campo con il Napoli e la Nazionale ma non solo: "Ho sempre sognato di diventare un calciatore professionista, ma all'inizio non mi sembrava vero. Quando andavo a vedere la Nazionale non avrei mai immaginato che un giorno sarei sceso in campo anch'io, con altri bambini a sostenermi dagli spalti. Ho imparato che tutto è possibile nella vita, purché si abbia la convinzione e la volontà di fare di tutto per realizzarlo. I sogni diventano realtà. Khvicha Kvaratskhelia ha realizzato il suo sogno diventando un calciatore e giocando per il suo Paese".

Antonio Conte ha voluto fortemente che tu rimanessi al Napoli. In un processo di crescita, quanto ti aiuta la sua fiducia e quanto ti aiuta in generale a migliorare in campo?

"Sono felice di avere l'opportunità di lavorare con Antonio Conte. Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona. È uno dei migliori al mondo e con lui cerco di migliorare sia fisicamente che tatticamente. Credo che con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati sia a livello di club che a livello internazionale".

Vincere lo scudetto a Napoli ti ha aiutato anche a lottare per il premio The Best FIFA come miglior calciatore nel 2023. Quanta soddisfazione hai provato nell’avere la possibilità di competere con i migliori al mondo?

"È stata una bellissima emozione essere nominato per quel premio. Mi ha dato più fiducia e motivazione per dimostrare che quella non è stata solo una coincidenza. Farò di tutto per tornare su quel palcoscenico e sono certo che lo farò. Sto lavorando duro per questo, e credo fermamente che i miei sforzi saranno ripagati".