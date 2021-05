L'ad della Lega Serie A: "Juve-Superlega? Mi auguro che non ci sia alcun tipo di esclusione"

Questa mattina a Reggio Emilia, presso la Sala del Tricolore, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium, impianto del Sassuolo. Fra gli altri, è intervenuto l'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo, che ha parlato però anche delle possibili sanzioni per Juventus in merito al caso Superlega: "Mi auguro che non ci sia alcun tipo di esclusione. Ha già parlato il presidente Gravina, ha spiegato quella che sarà la norma italiana, ribadendola nel prossimo consiglio federale. C'è ancora un tempo in cui le diplomazie sono a lavoro. E' giusto seguire le cose con grande attenzione, io resto ottimista".