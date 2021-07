L'agente di Kessie: "Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan..."

vedi letture

In casa Milan, risolta la questione Sandro Tonali, si continua a vivere un momento di stallo per quanto riguarda il rinnovo di Franck Kessie. La distanza fra le parti è ancora presente, col giocatore che attualmente percepisce 2,2 milioni di euro e vorrebbe arrivare a circa 6, mentre il Milan al momento non va oltre i 4. Una situazione che il Milan vorrebbe risolvere al più presto, vista l'attuale scadenza al 2022 e le sirene insistenti dalla Premier League. Intanto, tramite la Gazzetta dello Sport, arrivano alcune battute dell'agente George Atangana che sembra chiudere ogni possibile spiraglio legato alla cessione: "Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan...".