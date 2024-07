L'agente di Kvaratskhelia è a Milano: nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il Napoli

Il Napoli vuole acquistare nuovi giocatori da mettere a disposizione di Antonio Conte, come testimoniano gli imminenti arrivi di Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, ma anche trattenere i big come Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, molto importante è la situazione del georgiano, con alcuni componenti della dirigenza partenopea che la scorsa settimana sono volati a Dusseldorf per incontrare l'esterno, impegnato all'Europeo, che ha concluso con la sconfitta per 4-1 negli ottavi di finale contro la Spagna.

Mamuka Jugeli, agente del numero 77, è arrivato a Milano e nei prossimi giorni dovrebbe nuovamente incontrare gli uomini mercato del Napoli. Su di lui c'è l'interesse sempre vivo da parte del PSG, che farebbe carte false per averlo. Nel 2023-2024 il classe 2001 ha segnato 11 gol e servito 8 assist in 34 partite di Serie A, mentre si è fermato a un assist in 8 match in Champions League.

A margine della presentazione, ai microfoni di SportMediaset, Antonio Conte ne ha parlato così: "Parto da una base. Il problema non è il giocatore che ha detto che resta. Il padre e l'agente devono fare il loro, poi c'è una squadra, un allenatore, un contratto... Ci sono situazioni da risolvere in modo intelligente, ma il calciatore è di proprietà del Napoli e resterà a Napoli".