L'agente di Tonali: "Arsenal e City? Probabile che lo cercheranno. Spiego l'addio al Milan"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Calcio&Finanza l'agente di Sandro Tonali, Giuseppe Riso, ha parlato sia della scelta del centrocampista di lasciare il Milan che del futuro del ragazzo. Parlando dell'addio ai rossoneri, Riso ha spiegato che l’operazione è nata innanzitutto grazie al fatto che il Newcastle, dove gioca attualmente, ha "una disponibilità economica infinita" e "aveva deciso di investire su Sandro. Abbiamo considerato l’idea di far fare al calciatore un campionato di livello superiore", ha spiegato.

Nessun ruolo ha avuto in merito lo scandalo delle scommesse: "Se avessimo il sentore per la squalifica legata alle scommesse? No, quello assolutamente no, anche perché altrimenti saremmo intervenuti", ha assicurato il procuratore. "Devo dire che poi il trasferimento si è rivelato anche una scelta vincente da questo punto di vista. Perché sia il Newcastle che i suoi tifosi si sono comportati con Sandro in maniera incredibile sostenendolo sempre. In Italia ha ricevuto un trattamento diverso. Non dai tifosi del Milan che lo hanno sempre protetto", ha poi aggiunto.

Quale futuro per Tonali, ora? Se in Italia si parla della Juventus, in Inghilterra si vocifera di club ricchi sulle sue tracce: "Club come Arsenal e City ora lo cercheranno? Esatto, questo era l’obiettivo dal momento in cui è andato in Inghilterra: cercare di farlo diventare un calciatore stellare. Penso sia il calciatore italiano con uno dei valori più alti al mondo. City o Arsenal lo cercheranno se l'Italia brillasse ai Mondiali? Non lo so (ride, ndr), però è molto probabile. Tutti aspettano il Mondiale, poi si creano mille situazioni, ma parte tutto dopo la Coppa del Mondo".