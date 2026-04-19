Tonali torna sul ko dell'Italia: "Tra i momenti peggiori della carriera. Sono stato 4/5 giorni in casa"

In una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport UK, il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana Sandro Tonali è tornato a parlare sulla disfatta di Zenica e sulla terza eliminazione consecutiva dall'Italia dai Mondiali. Queste le sue parole: "È stato uno dei momenti peggiori della mia carriera. Eravamo molto tristi, anche perché è la terza volta consecutiva. È stato davvero difficile. Abbiamo perso contro la Bosnia, una partita complicata, in trasferta, con un rosso dopo 40 minuti. I giorni dopo sono stati duri, anche nella vita: ero diverso con la mia famiglia e con i miei amici".

E ancora, sullo stato d'animo dei giorni successivi al ko: "Sono rimasto a casa per quattro o cinque giorni. Poi sono tornato a Newcastle e lì ho ritrovato la squadra, che è stata molto importante per me: hanno capito subito come mi sentivo. Ma questo è il calcio: a volte vivi i momenti migliori, a volte i peggiori. Non possiamo portarci dietro questa tristezza per quattro anni, dobbiamo reagire subito".

Infine, Tonali fa una promessa: "Ci sono ragazzi in Italia di 16 o 17 anni che non hanno mai visto una partita del Mondiale. Per noi calciatori è la cosa peggiore. Dobbiamo reagire, lavorare insieme e fare di tutto per tornarci tra quattro anni".