Scommesse illegali, Tonali e Fagioli patteggiano anche davanti ai pm di Milano

Si chiude con il patteggiamento, anche davanti alla giustizia ordinaria, la vicenda del presunto giro illecito di scommesse che aveva visto protagonisti Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, i due centrocampisti - attualmente l’uno al Newcastle e l’altro alla Fiorentina - patteggiano rispettivamente 78.250 euro (Tonali) e un mese di arresti ma col beneficio della sospensione condizionale della pena (Fagioli).

Hanno invece patteggiato, rispettivamente 2 anni e 3 mesi e 2 anni, Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera, ritenuti dagli inquirenti gli organizzatori del giro, mentre hanno patteggiato 2 anni e mezzo per riciclaggio i soci della gioielleria dove i calciatori avrebbero saldato i propri debiti simulando l’acquisto di orologi di lusso che poi non ritiravano.

Fagioli e Tonali avevano già chiuso la vicenda a livello sportivo con le rispettive squalifiche, e così hanno definito anche la questione penale, nel cui contesto gli era stato contestato l’aver pubblicizzato presso altri calciatori le piattaforme illegali, illecito punibile con l’arresto fino a tre mesi. Altri 18 sportivi (tra cui Perin, McKennie, Paredes e Di Maria) hanno estinto il reato loro contestato - aver giocato, ma non sul calcio, su piattaforme illegali - con un’oblazione da 258 euro. Prosciolti Florenzi e Zaniolo, che aveva chiuso con oblazione un precedente fascicolo aperto a Torino le loro contestazioni.