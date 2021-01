L'albo d'oro della Supercoppa italiana: Juventus prima con 8 trofei, Napoli fermo a 2

vedi letture

Nata nel 1988, la Supercoppa Italiana ha spesso regalato sorprese e colpi di scena, specialmente negli ultimi anni. Il primo successo in senso assoluto fu del Milan, il 14 giugno del 1989. Era l'edizione del 1988, la prima appunto, alla quale seguirono i successi di Inter, Napoli e Sampdoria. Il primo successo della Juventus arrivò nell'edizione del 1995 contro il Parma, da quel momento sono 8 i trionfi totali dei bianconeri nella competizione. L'ultimo dei quali risale al 2018, quando la squadra di Allegri sconfisse il Milan a Gedda. Il Napoli, invece, è fermo a due successi: quello del 1990 e quello del 2014, in entrambe le occasioni contro la Juventus. Nell'ultima edizione, quella del 2019, la Supercoppa fu alzata al cielo dalla Lazio a Riad, proprio contro i bianconeri.

Le vincitrici delle ultime 10 edizioni

2010 - Inter (vs Roma)

2011 - Milan (vs Inter)

2012 - Juventus (vs Napoli)

2013 - Juventus (vs Lazio)

2014 - Napoli (vs Juventus)

2015 - Juventus (vs Lazio)

2016 - Milan (vs Juventus)

2017 - Lazio (vs Juventus)

2018 - Juventus (vs Milan)

2019 - Lazio (vs Juventus)

La Juventus guida la classifica all-time

Juventus 8

Milan 7

Lazio 5

Inter 5

Napoli 2

Roma 2

Parma 1

Fiorentina 1

Sampdoria 1