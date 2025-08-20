Ufficiale Lumezzane, dal Crotone arriva in prestito secco il giovane Gesualdo Napolitano

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gesualdo Napolitano in prestito secco dall’FC Crotone.

Trequartista classe 2005 natio di Caltagirone (Ct), cresce nelle giovanili del Catania prima di essere prelevato dall’Hellas Verona in cui arriva in età da Allievi Nazionali. Nella stagione 2023/24 la prima esperienza in prestito in serie D al Riccione con la società romagnola che nel calciomercato seguente finalizza l’acquisto dagli scaligeri tenendo in squadra il calciatore fino a dicembre quando è la Vibonese ad acquistarlo, sempre in Serie D. In totale con il Riccione disputa dodici partite nel primo campionato segnando una rete, mentre nei sei mesi successivi sono altrettante le gare in campionato, a cui si aggiunge una presenza in Coppa Italia. Nei sei mesi con la maglia della Vibonese sono quindici partite e due reti nella stagione regolare e una presenza nei playoff. A fine stagione il Crotone lo acquista dalla Vibonese.

Vestirà il numero 27.

“Napolitano è un elemento che va a completare la nostra trequarti, – le parole del direttore sportivo Simone Pesce – è molto giovane, ma in Serie D ha già messo in mostra doti interessanti e a Lumezzane avrà l’opportunità di dare un contributo importante per il raggiungimento dei nostro obiettivi”.