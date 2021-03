L'amarezza di Italiano: "Bravo Spezia, ma poi la Juve ha messo altri campioni dalla panchina"

vedi letture

Al termine della sfida dell'Allianz Stadium, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha commentato il 3-0 subito contro la Juventus soffermandosi così ai canali ufficiali del club: "Gli episodi girano a tuo favore quando dimostri voglia di importi, abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol, in diversi momenti abbiamo avuto anche il pallino del gioco in mano, ma non siamo riusciti ad affondare il colpo. Il risultato penso sia per noi troppo severo, però pazienza, dobbiamo archiviare e pensare al match di sabato. Ai miei ragazzi chiederò ancora questo tipo di prestazione, cercando di sfruttare meglio le occasioni e di sbagliare il meno possibile. Ormai l'abbiamo capito, concedere anche poco in Serie A è deleterio, noi abbiamo cercato di fare il possibile per limitare i pericoli, poi però tutto è diventato più difficile quando la Juve ha inserito altri campioni dalla panchina. Oggi c'è solo da estrapolare le cose positive, che devo dire sono tante, e cercare di riproporle per le prossime tredici partite, che per noi saranno fondamentali".