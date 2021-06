L'arrivo del Kun toglie ulteriore spazio a Coutinho: il brasiliano può diventare un'idea per la Roma

vedi letture

Sulle pagine del free press Leggo emerge una suggestiva ipotesi di mercato per la prossima Roma di José Mourinho. Secondo il quotidiano infatti con l'arrivo di Sergio Aguero al Barcellona per i giallorossi potrebbe aprirsi la pista Philippe Coutinho: il brasiliano, ex fra le altre dell'Inter, con l'arrivo del Kun vedrebbe ulteriormente ridotto il proprio spazio in blaugrana. Da qui l'idea che potrebbe svilupparsi per la Roma nelle prossime settimane.