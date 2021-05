L'Atalanta ai tifosi presenti al Mapei Stadium: "Quanto è bello rivedervi. Ci siete mancati"

Manca sempre meno al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che alle 21 si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con alcuni tifosi, circa 4300, che torneranno i presenza allo stadio dopo tanti mesi. Il club orobico, attraverso Twitter, ha salutato i propri sostenitori, commentando: "Quanto è bello rivedervi Atalantini, ci siete mancati tantissimo".

Quanto è bello rivedervi Atalantini, ci siete mancati tantissimo 🤩🖤💙

It’s so good to have some of you back #Atalanta fans, we missed you so much 😍🖤💙#TIMVISIONCUP #AtalantaJuve #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/UiD8LxZ4M7

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 19, 2021