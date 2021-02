L'Atalanta "colombiana" frena, Muriel eguaglia Zapata: a segno per 8 presenze da titolare di fila

Il suo gol aveva portato l'Atalanta sul 3-0 nella sfida contro il Torino, illudendo la Dea di aver chiuso i conti. Luis Muriel ha segnato in 8 presenze da titolare di fila in Serie A, eguagliando il record del connazionale Duván Zapata (gennaio 2019) per un giocatore dell'Atalanta nell'era dei tre punti a vittoria nella massima serie.