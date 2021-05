L’Atalanta non forza, il Benevento difende soltanto: al 45’ l’1-0 porta la firma di Muriel

Il massimo risultato col minimo sforzo. L’Atalanta chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete del solito Luis Muriel, servito da Malinovskyi. Il Benevento ha provato a reagire subito dopo la rete incassata, ma Romero ha impedito il pareggio con un ottimo intervento su Barba. Il primo tempo si chiude con un solo gol, tutto rimandato ai secondi 45’ di gioco.

ASSALTO NERAZZURRO - Il match inizia col copione previsto alla vigilia: Atalanta a trazione anteriore e Benevento chiuso a doppia mandata. La prima vera occasione capita sui piedi di Pessina: scambio veloce in area, ma la conclusione del numero 32 termina di poco sul fondo. Dopo qualche minuto Zapata prova ad emulare il compagno, il mancino però è sporcato dalla marcatura di Glik. I nerazzurri provano a gestire il possesso del pallone sul perimetro, i giallorossi non concedono praticamente nulla. A metà primo tempo la squadra di Gasperini passa in vantaggio in punta di fioretto: Muriel apre l’azione, Malinovskyi ridà il pallone al colombiano coi tempi giusti che solo davanti a Montipò non sbaglia.

SEGNA SEMPRE MURIEL - Il Benevento reagisce subito, ma Barba - dagli undici metri circa - non riesce a sfruttare la palla gol: ci pensa Romero a chiudere la porta nerazzurra. La squadra di Inzaghi prova ad abbozzare una costruzione dal basso per poter creare pericoli ai padroni di casa, ma gli orobici gestiscono senza troppi sussulti. La prima frazione scivola via senza particolari emozioni: l’Atalanta palleggia e chiude in vantaggio, Benevento a un passo dal baratro.