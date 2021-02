L'Atalanta scommette su Kovalenko e anticipa il suo arrivo. Chi è il classe '96 ex Shakhtar

Nasce mediano, Viktor Kovalenko. Ma col tempo e con la crescita tecnica ha avanzato di qualche metro il proprio raggio d'azione fino a diventare a tutti gli effetti un trequartista. Buon fisico e grande visione di gioco, l'Atalanta ha scelto di anticipare il suo arrivo già in questo gennaio per avere un'arma in più a disposizione di Gasperini dopo l'addio del Papu. La Dea aveva già chiuso per giugno, quando andava a svincolo, ma con un indennizzo da 700 mila euro lo Shakhtar ha dato il via libera per la partenza immediata. Classe '96, quest'anno ha avuto qualche problema legato alla positività al Covid e a qualche guaio fisico di troppo, ma nonostante tutto ha messo insieme 11 presenze totali (ottima la sua prova in Champions contro l'Inter a San Siro) e 4 gol. In generale, il suo rendimento con la prima squadra dello Shakhtar parla di 199 presenze, 32 gol e 12 assist.