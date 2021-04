L'Atalanta torna al lavoro in vista della Juventus: differenziato per Hateboer, ai box Lammers

Dopo un giorno di riposo, è cominciata oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla partita con la Juventus della 31^ giornata della Serie A in programma domenica al Gewiss Stadium di Bergamo. Due i gruppi di lavoro: partitella con la Primavera per chi non ha giocato a Firenze, allenamento normale per gli altri. Differenziato per Hateboer, ai box Lammers (gastroenterite). Domani, conclude la nota ufficiale del club, è in programma un allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.