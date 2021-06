L'Atletico fa sul serio per Lautaro: l'assalto al Toro sarà decisivo per il rinnovo di Simeone

Tra le condizioni richieste da mister Diego Simeone all'Atletico Madrid per la firma del rinnovo di contratto, attesa già nei prossimi giorni, ci sarebbe anche uno sforzo da parte del club biancorosso per arrivare a Lautaro Martinez. Lo ribadisce quest'oggi il quotidiano spagnolo As, secondo il quale il tecnico argentino avrebbe strappato ai colchoneros la promessa di tentare - a tutti i costi - di acquistare il Toro dall'Inter in questa finestra di mercato.

Su Lautaro resta vigile anche l'altra squadra di Madrid, il Real di Carlo Ancelotti.