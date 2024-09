L'attesa è finita, Douglas Luiz è pronto a prendersi la Juve: a Empoli sarà titolare

L'attesa per vedere Douglas Luiz da titolare con la Juventus potrebbe essere finalmente finita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo le prime esclusioni, che avevano più l'obiettivo di tutelarlo che punirlo, a Empoli il brasiliano è pronto per prendersi un posto negli undici che partiranno dal primo minuto. La mancata convocazione con la Seleçao gli ha consentito di allenarsi al meglio ed entrare in forma, capendo anche ciò che gli chiede Thiago Motta.

La scorsa stagione il centrocampo è stato uno dei reparti più bersagliati dei bianconeri, quest'anno lui e Khephren Thuram sono chiamati a colmare il gap con l'Inter. Non da soli ovviamente, anche perché il mercato ha messo a disposizione del tecnico della Vecchia Signora una rosa lunga e di qualità, che è pronta per competere per lo scudetto con chiunque.

Al Castellani non ci saranno invece Milik e Conceicao, con il portoghese che ieri ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione del suo infortunio, che lo terrà lontano dai campi per almeno 20 giorni: "Sto lavorando giorno per giorno per tornare il prima possibile, sono tranquillo perché non è niente di grave. Il processo di recupero va bene e io lavoro ogni giorno per tornare".