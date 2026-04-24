L'attore Roja, ex genero di Ranieri: "Ho una lista di Giuda che farò piangere. Pecoroni"

Fa ancora discutere la notizia della separazione anticipata tra la Roma e quello che fino a qualche ora fa ne era il senior advisor, oltre che un vero e proprio simbolo del club giallorosso, come Claudio Ranieri. Un addio che è stato ufficializzato nel pomeriggio da una nota stampa della Roma, ma che era già nell'aria da diversi giorni, a seguito delle pesanti dichiarazioni fatte prima della partita contro il Pisa dal dirigente, parole che avevano restituito uno scenario di spaccatura con l'allenatore Gasperini. E alla fine a pagare è stato Ranieri.

Interviene a dire la sua sui social network anche il noto attore Alessandro Roja, celebre per la sua interpretazione di Er Dandi nella serie tv di successo 'Romanzo Criminale' e legato a Ranieri dal fatto di esserne stato il genero, essendo stato sposato con la figlia Claudia, dalla quale si è poi separato.

Sulle sue Instagram Stories, Roja ha pubblicato un messaggio di solo testo su sfondo nero, con riferimenti poco chiari: "C'ho una lista de Giuda che quando sarà il momento farò piagne forte e chiaro, pecoroni che non siete altro…", il messaggio in romanesco dell'attore, che sottintende come possa esserci stato qualche tradimento dietro alla separazione tra Ranieri e la Roma, che l'ex tecnico e dirigente ha sottolineato essere scelta unilaterale del club.