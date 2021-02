L'eterno ritorno mancato di Torreira in Italia. Ora la missione più dura: ribaltare le gerarchie

vedi letture

Da quando Lucas Torreira ha lasciato l’Italia, non si è parlato che di un suo possibile ritorno in Serie A. Un po’ perché è cosa nota che il centrocampista uruguaiano farebbe ben volentieri rientro nel Bel Paese. Un po’ perché, dopo il primo anno all’Arsenal, all’estero ha progressivamente perso spazio, soprattutto a partire dall’arrivo di Mikel Arteta sulla panchina di Emirates e poi senza riuscire a imporsi nell’Atlético Madrid in questo campionato. Così, la possibilità è tornata attuale nell’ultima sessione di mercato: ci ha provato in concreto la Fiorentina, ha cercato il colpo il Torino. Nulla da fare, il regista classe ’96 è rimasto ai Colchoneros.

Ribaltare le gerarchie del super-Atletico. Così, a Torreira è rimasta questa missione. Quasi impossibile, sicuramente molto complicata, se si considera che la squadra di Simeone viaggia a velocità quadrupla rispetto al resto della compagnia e non vi sarebbe motivo per cambiare l’andamento. In questa Liga, l'ex Sampdoria ha giocato quindici parte su ventidue, di cui però soltanto tre da titolare e una sola per tutti i 90 minuti di gioco. Una comparsa, di alto valore ma pur sempre comparsa, nel percorso verso il titolo nazionale da parte della squadra del Cholo. Così, saltata la possibilità di tornare in Serie A, almeno per ora, gli tocca adesso la missione più dura. E poi, in estate, di sicuro si tornerà a parlare di Italia.