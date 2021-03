L'Everton di Ancelotti pronto ad andare all-in per Koulibaly: gli può far spazio Yerri Mina

Il Liverpool Echo racconta dell'obiettivo Kalidou Koulibaly per l'Everton di Carlo Ancelotti. Il senegalese è il sogno dell'italiano per rinforzare la retroguardia dei Toffees: con Michael Kean e Ben Godfrey destinati a restare in rosa, a fargli posto potrebbe essere Yerri Mina nonostante le buone prestazioni del colombiano in questa stagione.