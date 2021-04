L'ex Giuseppe Rossi: "Alla Fiorentina serve una guida tecnica che i giocatori rispettino"

Giuseppe Rossi rimarrà per sempre legato alla Fiorentina e lo si evince dalla passione che ogni volta esprime quando parla della Viola: "Mi aspettavo di più dalla rosa di questa stagione. Bisogna trovare continuità di risultati e tutto parte da una guida tecnica che porti una mentalità che i giocatori rispettino. La Fiorentina deve ripartire da questo". Poi parlando delle dimissioni di Prandelli: "Mi dispiace molto. Dobbiamo solo rispettare la sua decisione. Mi auguro che possa ritrovare la serenità perduta. In Nazionale abbiamo passato degli anni belli insieme". Guardando anche al passato: "La mia Fiorentina con Gomez, senza infortuni, avrebbe potuto lottare per lo scudetto. Senza gli infortuni di mezzo, Coppa Italia o Europa League potevano essere in bacheca".