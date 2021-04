L'Hellas Verona studia un nome nuovo in Brasile: idea Rafael Navarro del Botafogo

vedi letture

HellasNews fa il punto sul mercato dell'Hellas Verona e spiega che nel mirino degli scaligeri c'è un nome nuovo del Brasile: si tratta dell'attaccante Rafael Navarro del Botafogo. Vent'anni, nelle ultime sette partite di campionato ha saputo siglare due gol facendo parlare subito di sè in patria.

Attaccante centrale o seconda punta robusta, ma non altissima, dalla discreta tecnica, abile anche da lontano e capace di utilizzare entrambi i piedi, Navarro ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2021 e il Botafogo, che nel frattempo è retrocesso in Serie B brasiliana, non vorrebbe perderlo a parametro zero.