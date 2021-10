L'idea di Inzaghi in vista della Lazio: Perisic davanti con Dzeko e Lautaro arma dalla panchina

vedi letture

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si interroga e valuta le possibilità offensive della sua squadra in vista della gara contro la Lazio. Con Edin Dzeko titolare senza discussioni, i dubbi riguardano il suo partner dal primo minuto. I pensieri suggeriscono il solito Lautaro nonostante le sfide con l’Argentina, ma con Sanchez di rientro solo all’ultimo dal Cile e Correa non in perfette condizioni la presenza del Toro dal 1’ annullerebbe le armi dalla panchina a gara in corso.

Per questo, il tecnico nerazzurro sta studiando anche altre soluzioni, per la Gazzetta dello Sport: una prevede l’avanzamento di Calhanogu al fianco di Dzeko, ipotesi che però non scalda le fantasie. Una strada più percorribile vede Ivan Perisic avanzato e accentrato, in linea col bosniaco, con Dimarco a tutta fascia a sinistra.