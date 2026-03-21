L'in bocca al lupo all'Italia di Berardi. Ancora decisivo col record di assist in Serie A

La lotta per il quarto posto valido per la qualificazione in Champions League si fa sempre più intrigante, soprattutto dopo il pareggio della Juventus contro il Sassuolo, che consegna al Como l'opportunità domani di allungare sulla stessa Juventus in caso di vittoria contro il Pisa. Nulla di scritto, nulla di decisivo, ma ad ora resta la delusione in casa bianconero e la consapevolezza di aver fatto un passo falso casalingo.

Dall'altra parte, però, ecco la soddisfazione del Sassuolo che guadagna un punto prezioso da aggiungere ad un ottimo campionato, grazie al gol di Pinamonti, alle parate di Muric. Ma non solo. Pur senza segnare, a risultare decisivo ancora una volta per la squadra di mister Grosso è Domenico Berardi. L'attaccante ha infatti servito oggi il quarto assist di questo campionato, il primo dallo scorso 9 novembre (contro l'Atalanta). Dalla sua prima stagione in Serie A (2013/14) Berardi è il calciatore con più assist serviti sia in generale (82) che in trasferta (46) nella competizione.

"Un in bocca al lupo all'Italia? Saranno due partite non semplici, però sono convinto che i ragazzi daranno tutto per andare ai Mondiali. La maglia azzurra? Ce l'ho sempre nel cuore", ha detto proprio Berardi nel post partita. L'attaccante, nonostante gli ottimi numeri, non è riuscito ad entrare nelle convocazioni del ct Gattuso per i playoff.