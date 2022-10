L'infermeria della Juventus non si svuota per la Champions ma ora accoglie anche Iling Jr

La Premiata Infermeria Juventus accoglie un nuovo membro. Piove sul bagnato in casa bianconera visti i venti giorni di stop per uno dei giovani del momento come Samuel Iling-Junior: niente rotture ma un ko che certo toglie a Massimiliano Allegri un'arma buona da inserire a gara in corso. Contro il Lecce le assenze fioccavano: Pogba, Chiesa, Aké, Kaio Jorge, Locatelli, Di Maria, Vlahovic, Paredes, De Sciglio e Bremer.

Chi torna col PSG?

Difficile immaginarli in campo, Vlahovic compreso, e a questa lista (tranne Locatelli che era assente per motivi personali) si aggiungerà peraltro anche Danilo che è squalificato in Champions League. Una rosa di assenti, una formazione in infermeria. Che oggi 'accoglie' anche Iling Jr.