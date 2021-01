L'Inter cambia "faccia": FootyHeadlines svela il nuovo logo del club nerazzurro

L’Inter cambia veste e in particolare logo, passando a una versione più stilizzata (sulla falsariga di quanto già fatto dalla Juventus) con le lettere I e M in risalto. E FootyHeadlines, sito in prima linea nella scoperta delle nuove divise calcistiche, svela quale sarà la nuova forma del simbolo nerazzurro. Come da attese, il nuovo logo è leggermente più stilizzato e monocromatico, di seguito le immagini diffuse: