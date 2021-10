L'Inter soffre, va sotto ma alla fine ribalta il Sassuolo grazie a Dzeko: al Mapei finisce 1-2

SASSUOLO-INTER 1-2 (22’ Berardi, 58’ Dzeko, 78’ Lautaro)

Un successo soffertissimo, per l’Inter contro il Sassuolo. Per almeno un’ora di gioco la squadra di Dionisi propone un grande calcio e non lascia respirare quella di Inzaghi, che però alla lunga (e grazie alla panchina) ribalta l’iniziale svantaggio e porta a casa un fondamentale successo per 2-1. Di Berardi il gol del Sassuolo, di Dzeko e Lautaro quelli dell’Inter.

BERARDI DI RIGORE E POLEMICHE FINALI - Come spesso capita, il primo squillo della partita è di Nicolò Barella. Come raramente capita, invece, è il numero 23 a sbagliare il passaggio che di fatto apre le porte al Sassuolo per l’1-0 con cui si chiuderà il primo tempo: minuto 22, l’ex Cagliari si avventura in un passaggio avventato in uscita e regala palla ai neroverdi, con Boga che punta l’area e viene abbattuto secco da Skriniar. Dal dischetto come detto si presenta Berardi che con un mancino angolatissimo fa 1-0. L’Inter fatica a trovare occasioni, anche se lo stesso Barella e Dumfries si costruiscono la possibilità del tiro. L’ultimo sussulto è però ancora dei neroverdi: De Vrij sbaglia tutto nel retropassaggio, Handanovic esce fuori dall’area e Defrel va a terra dopo presunto contatto col portiere. Per Pairetto non c’è il tocco, il VAR non interviene ed il primo tempo si chiude fra le polemiche.

SASSUOLO SHOW A INIZIO RIPRESA - Chi si aspettava un’Inter pronta a rimettere in piedi il match si sbagliava. La squadra di Dionisi entra in campo ancora meglio rispetto al primo tempo e nel giro di 10’ spreca almeno 3 occasioni per il 2-0: prima con Defrel, poi con Boga, quindi con Rogerio. L’Inter insomma è in bambola, Inzaghi se ne accorge e corre ai ripari.

4 CAMBI CONTEMPORANEI, DZEKO SEGNA SUBITO - Nello stesso istante, è il 57’, l’Inter effettua 4 cambi: Darmian per Dumfries, Dimarco per Bastoni, Vidal per Calhanoglu e soprattutto Edin Dzeko per Correa. E dopo 30 secondi, siamo al 58’, il bosniaco trova il pareggio: Perisic fiuta il movimento e mette un cross al bacio che taglia la difesa, con Dzeko che deve solo spingerlo in porta per l’1-1. L’Inter torna in partita, la gara si accende ulteriormente.

DZEKO SI PRENDE ANCHE IL RIGORE - La sensazione è che il gol subito tolga certezze e spensieratezza al Sassuolo. E infatti al 78’ l’Inter trova il vantaggio, dopo aver rischiato più volte di incassare il doppio svantaggio. Edin Dzeko chiama la palla profonda, salta Consigli e viene steso dal portiere neroverde in area di rigore. Pairetto non ha dubbi, il VAR conferma il calcio di rigore che Lautaro Martinez trasforma con grande freddezza. Una manciata di minuti dopo il bosniaco segnerebbe anche il 3-1, ma il gol viene annullato per qualche centimetro di fuorigioco. Il finale di match è intenso e ricco di capovolgimenti di fronte, al netto della stanchezza. Ma dopo 4’ di recupero il risultato non cambia, con l’Inter che batte in rimonta il Sassuolo 2-1.