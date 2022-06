L'Inter stringe per Bellanova. Trattativa aperta ma resta ancora un po' di distanza col Cagliari

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sull'affondo deciso dell'Inter per Raoul Bellanova. Il giocatore ha già dato la preferenza ai nerazzurri rispetto alla Fiorentina, anche se l'accordo fra Inter e Cagliari ancora non esiste sebbene la società sarda abbia garantito all'entourage del ragazzo una cessione dopo il riscatto dal Bordeaux per 500mila euro.

La distanza col Cagliari

La società del presidente Giulini è impegnata nella scelta del nuovo allenatore, ma intanto porta avanti anche gli altri discorsi di mercato. L'Inter valuta il cartellino dell'esterno 7-8 milioni, mentre il Cagliari parte da 10 più bonus. I nerazzurri vorrebbero abbassare la cifra con l'inserimento di una contropartita tecnica, col Cagliari che gradisce Casadei.